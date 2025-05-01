Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta Gabriel Paulista gelişmesi!

Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Brezilyalı savunmacı Gabriel Paulista'nın son durumu belli oldu.

Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta Gabriel Paulista gelişmesi!
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 01.05.2025 - 15:17

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlılara derbi öncesi iyi haber geldi. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gabriel Paulista, perşembe günü yapılan antrenmanda takımla çalıştı.

Paulista'nın yüksek ihtimalle Fenerbahçe karşısında derbide sahada olması bekleniyor.

EMİRHAN TOPÇU'NUN SON DURUMU

Öte yandan Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan bir diğer stoper Emirhan Topçu'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Milli stoperin durumu gün gün takip edilecek ve derbi için karar cumartesi günkü idmandan sonra verilecek.

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun yetişmemesi durumunda Fenerbahçe derbisinde savunmada Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç'un forma giymesi bekleniyor.

Gabriel Paulista'nın antrenmandaki görüntüsü:


Etiketler: #Gabriel Paulista #beşiktaş #fenerbahçe

İlgili Haberler

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin biletleri satışa çıkıyor
Derbi öncesi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Ümraniye'ye ziyaret!

Derbi öncesi Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan Ümraniye'ye ziyaret!
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisinin hakemi belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler