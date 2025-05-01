Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta Gabriel Paulista gelişmesi!
Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş'ta Brezilyalı savunmacı Gabriel Paulista'nın son durumu belli oldu.
Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlılara derbi öncesi iyi haber geldi. Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Gabriel Paulista, perşembe günü yapılan antrenmanda takımla çalıştı.
Paulista'nın yüksek ihtimalle Fenerbahçe karşısında derbide sahada olması bekleniyor.
EMİRHAN TOPÇU'NUN SON DURUMU
Öte yandan Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan bir diğer stoper Emirhan Topçu'nun durumu ise belirsizliğini koruyor. Milli stoperin durumu gün gün takip edilecek ve derbi için karar cumartesi günkü idmandan sonra verilecek.
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu'nun yetişmemesi durumunda Fenerbahçe derbisinde savunmada Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç'un forma giymesi bekleniyor.
Gabriel Paulista'nın antrenmandaki görüntüsü:
Etiketler: #Gabriel Paulista #beşiktaş #fenerbahçe
Spor Haberleri
- İtalya'daki soruşturmada Hakan Çalhanoğlu'na ceza!
- Fenerbahçe'den TFF'ye başvuru!
- En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu ödülü sahibini buldu!
- Markova'dan CEV Şampiyonlar Ligi açıklaması!
- Mourinho'nun gözü eski öğrencisinde!
- Fenerbahçe'den Afrika çıkarması!
- Eski Beşiktaşlıdan Leeds United yanıtı!
- Julen Lopetegui'den sürpriz imza!
- Derbi öncesi Beşiktaş'ta Paulista gelişmesi!
- Norveçli golcüden geleceğine dair açıklama!
En Çok Okunan Haberler
-
- O mesajın ekran görüntüsü ortaya çıktı!
- 'Eğer siz sandığı koymazsanız...'
- 'Ben buradayım, sen neredesin salon adamı?'
- İlk işi ‘Andımız’ı indirmek oldu
- Anayasa Mahkemesi'nden 'TSK' kararı!
- İmamoğlu hapishaneden ilk fotoğrafını paylaştı
- Taksim'e çıkan tüm yollar kapalı!
- 'Damat' depremzede yakınına açtığı davayı kaybetti
- 'Sonunda ağzındaki baklayı çıkarmışsın!'
- İsrail'den uluslararası yardım çağrısı!