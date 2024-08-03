Giovanni van Bronckhorst'tan Süper Kupa açıklaması: '5 haftadır birlikteyiz ama...'
Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, maç öncesi görüşlerini aktardı. Van Bronckhorst, "Güçlü bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. 5 haftadır birlikteyiz ama birlikte oynadığımız her maç başka bir birliktelik fırsatı sağlıyor" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Galatasaray ile oynanacak Süper Kupa maçı öncesi açıklamalarda bulundu.
"5 HAFTADIR BİRLİKTEYİZ AMA..."
Zorlu bir maç olacağını söyleyen Hollandalı teknik direktör, "Zor ama güzel bir maçla başlıyoruz. Benim ilk rekabetçi maçım. Güzel bir meydan okuma hepimiz için. Stadyum dolu. Atmosfer harika. Futbolcular da bundan keyif alacaklardır. Biz de maçta elimizden geldiğince rekabetçi olacağız" dedi.
Yeni transferlere değinen van Bronckhorst, "Hepimiz burada olmaktan dolayı mutluyuz. Ben de Beşiktaş'ta olmaktan dolayı mutluyum. Gelenler de öyle. Hepsi tecrübeli oyuncular. Güçlü bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. 5 haftadır birlikteyiz ama birlikte oynadığımız her maç başka bir birliktelik fırsatı sağlıyor" sözlerini sarf etti.
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