Giresun'da bıçaklı kavga: 1 ölü
Giresun'un Eynesil ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.
Giresun'un Eynesil ilçesinde M.D. ile akrabası Mehmet Kemal D. (54) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D.'nin bacaklarından bıçakladığı Mehmet Kemal D., olay yerinde yaşamını yitirdi.
Jandarma ekipleri, M.D.'yi gözaltına aldı.
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