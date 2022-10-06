Giresun'da bıçaklı kavga: 1 ölü

06 Ekim 2022 Perşembe, 09:39

Giresun'un Eynesil ilçesinde M.D. ile akrabası Mehmet Kemal D. (54) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D.'nin bacaklarından bıçakladığı Mehmet Kemal D., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, M.D.'yi gözaltına aldı.