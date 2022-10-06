Giresun'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Giresun'un Eynesil ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

AA
06 Ekim 2022 Perşembe, 09:39
Giresun'da bıçaklı kavga: 1 ölü
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Giresun'un Eynesil ilçesinde M.D. ile akrabası Mehmet Kemal D. (54) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D.'nin bacaklarından bıçakladığı Mehmet Kemal D., olay yerinde yaşamını yitirdi.

Jandarma ekipleri, M.D.'yi gözaltına aldı.


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