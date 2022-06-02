Giresunspor açıkladı: "Okan Kocuk'u istiyoruz"

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Okan Kocuk'u Galatasaray'dan istediklerini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2022 Perşembe, 17:27
Giresunspor açıkladı:
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Giresunspor, kaleci Okan Kocuk için yeniden Galatasaray'ın kapısını çalacak.

Başkan Karaahmet; "Okan Kocuk geçen sezon bizde kiralık olarak forma giydi ve de çok da başarılı oldu. Biliyorsunuz Okan bizim değil, Galatasaray'ın sözleşmeli oyuncusu. Okan'a kapı her zaman açık. Onu yeniden kadromuzda görmek ister miyiz, tabii ki de. Ancak bugüne kadar bir girişimde bulunmadık. Bunun sebebi ise Galatasaray'da bir seçim sürecinin yaşanıyor olması." dedi.

Karaahmet, "Galatasaray Kulübü kongresini yaptığında ve yeni yönetimine kavuştuğunda Okan Kocuk'u yeniden kiralamak için girişimde bulunacağız. Okan'a Giresunspor'un kapısı her zaman açık" dedi.


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