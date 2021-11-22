Giresunspor Kulübü, transfer yasağı iddialarını yalanladı
Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor, geçmişten gelen futbolcu borçları nedeniyle 3 dönem transfer yasağı cezası verildiği iddialarını yalanladı.
Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'dan yapılan açıklamada, dün gece geç saatlerde bazı sosyal medya hesaplarından transfer yasağıyla ilgili yapılan paylaşımların dezenformasyon amaçlı gündeme sokulmaya çalışıldığı belirtildi.
"Giresunspor'a eski futbolcularının alacaklarını ödemediği gerekçesiyle 3 dönem transfer yasağı cezası geldi" şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı dile getirilerek, "Tüm taraftarlarımızdan ricamız, yaratılmaya çalışılan olumsuz algılara itibar etmemeleri ve kulübümüz haricinde yapılan haber ve açıklamaları dikkate almayıp, takımımızın yanında olmalarıdır. Camiamıza, taraftarımıza zarar verme maksatlı iftiralara karşı her zaman olduğu gibi bundan sonra da mücadelemiz devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.
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