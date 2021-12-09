Giresunspor maçında sakatlanan Beşiktaş kalecisi Mert Günok ameliyat oldu
Beşiktaş kalecisi Mert Günok, Giresunspor maçında sol diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması geçirmişti. Beşiktaş, milli kalecinin ameliyat olduğunu açıkladı.
Beşiktaş'ın 32 yaşındaki kalecisi Mert Günok, Vodafone Park'ta oynanan Giresunspor mücadelesinde talihsiz bir şekilde sakatlanmıştı.
Milli kaleci, karşılaşmanın 90. dakikasında bir anda yere düşmüş ve kalkamamıştı. Bu esnada Giresunspor oyunu devam ettirip Champness ile 4. golü bulmuştu.
Beşiktaş, yaptığı resmi açıklama ile Mert Günok'un ameliyat olduğunu açıkladı.
Beşiktaş'ın internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
Futbol A Takımımızın 27 Kasım 2021 tarihinde GZT Giresunspor ile Vodafone Park’ta oynadığı müsabakada yaşadığı yaralanmanın ardından gerçekleştirilen değerlendirmede, sol diz ön çapraz bağ ve menisküs yaralanması tanısı konan futbolcumuz Mert Günok, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde Sağlık Kurulu Koordinatörümüz Doç. Dr. T. Kerem Ülkü’nün de katılımıyla Prof. Dr. Barış Kocaoğlu ve Prof Dr. Alper Kaya tarafından ameliyat edildi.
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs tamiri uygulanan Mert Günok’un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacak.
Mert Günok’a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz.
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