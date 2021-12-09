Beşiktaş'ın teknik direktör adayları
Daha önce siyah-beyazlıları 4 sezon çalıştıran ve 2 şampiyonluk kazandıran Şenol Güneş, akla gelen ilk isim. Ancak, Beşiktaş'tan ayrılıp Milli Takıma geçiş sürecinde yaşananlar ve bu sürecin şampiyonluğun kaçmasında önemli etken olduğunu düşünenlerin sayısı camiada azımsanmayacak kadar fazla. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, Şenol Güneş ile arasının çok iyi olması ve ilk geldiği dönemde Ahmet Nur Çebi'nin ısrarıyla göreve gelmiş olması da, yeniden görüşme ve çalışma ihtimalini ilk sıralara yerleştiriyor.
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