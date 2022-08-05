Giresunspor, Talha Ülvan'ı transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, defans oyuncusu Talha Ülvan'ı transfer etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, defans oyuncusu Talha Ülvan'ı kadrosuna kattı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 21 yaşındaki futbolcu Talha Ülvan ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Talha Ülvan'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, çotanak arması altında başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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