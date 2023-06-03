Giresunspor, tek golle umudunu korudu

Yayınlanma: 03.06.2023 - 21:57

Güncelleme: 03.06.2023 - 21:57

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Ümraniyespor ile Giresunspor karşı karşıya geldi.

Ümraniye Şehir Stadyumu'ndaki maçı Giresunspor 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 45. dakikada Rijad Bajic attı.

Bu sonucun ardından Giresunspor, 37 puana yükseldi ve ligde kalma umudunu son haftaya taşıdı. Ligden düşmesi daha önce kesinleşen Ümraniyespor ise 30 puanda kaldı.

Giresunspor, ligde gelecek hafta sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Ümraniyespor, İstanbulspor ile deplasmanda karşılaşacak.