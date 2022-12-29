Giresunspor uzatmalarda 3 puanı kaptı!

Süper Lig'de Bitexen Giresunspor, Gaziantep FK'yı ağırladığı maçı 90+5. dakikada bulduğu golle mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
29 Aralık 2022 Perşembe, 20:06
Giresunspor uzatmalarda 3 puanı kaptı!
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Süper Lig'de Giresunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Giresunspor oldu.

Giresunspor'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Serginho ve 90+5. dakikada Rijad Bajic kaydetti. Gaziantep FK'nın golü 51. dakikada Valmir Veliu'dan geldi.

Ligde son 4 haftada 3. galibiyetini alan Giresunspor puanını 19'a yükseltti. Beş haftadır kazanmayan Gaziantep FK 17 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Giresunspor, Trabzonspor'a konuk olacak. Gaziantep FK, Başakşehir'i ağırlayacak.


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