Giresunspor'da Hakan Keleş'ten veda sinyali

Yayınlanma: 24.04.2023 - 20:15

Güncelleme: 24.04.2023 - 20:15

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e 4-2 kaybeden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş'ten önemli bir hamle geldi.

Keleş, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından tribünlere el salladı. 51 yaşındaki teknik direktörün bu hamlesi veda sinyali olarak yorumlandı.

MAÇ SONU AÇIKLAMA

Hakan Keleş, maç sonunda taraftarlara el sallamasının sorulması üzerine, "O konuda değerlendirmeye yapacağım" cevabını verdi. Genç teknik direktör, "Hafta içinde bir karar alma durumu olabilir mi?" sorusuna ise "Evet" dedi.

Ağustos 2020'den bu yana Giresunspor'da görev alan Hakan Keleş, Karadeniz temsilcisini Süper Lig'e çıkarma başarısı göstermişti.