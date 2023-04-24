Giresunspor'da Hakan Keleş'ten veda sinyali
Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Başakşehir'e 4-2 kaybettikleri maçın ardından takımdan ayrılma konusunda dikkat çekici ifadeler kullandı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Başakşehir'e 4-2 kaybeden Giresunspor'da teknik direktör Hakan Keleş'ten önemli bir hamle geldi.
Keleş, karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından tribünlere el salladı. 51 yaşındaki teknik direktörün bu hamlesi veda sinyali olarak yorumlandı.
MAÇ SONU AÇIKLAMA
Hakan Keleş, maç sonunda taraftarlara el sallamasının sorulması üzerine, "O konuda değerlendirmeye yapacağım" cevabını verdi. Genç teknik direktör, "Hafta içinde bir karar alma durumu olabilir mi?" sorusuna ise "Evet" dedi.
Ağustos 2020'den bu yana Giresunspor'da görev alan Hakan Keleş, Karadeniz temsilcisini Süper Lig'e çıkarma başarısı göstermişti.
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