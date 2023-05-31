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Giresunspor'da Serginho kadro dışı bırakıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Giresunspor'da 28 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Serginho kadro dışı bırakıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.05.2023 - 20:03
Giresunspor'da Serginho kadro dışı bırakıldı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor'da orta saha oyuncusu Serginho kadro dışı bırakıldı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Sergio Antonio Da Luz Junior, yönetim kurulu kararıyla kadro dışı bırakılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Bu sezon Giresunspor'da bu sezon 32 maça çıkan Brezilyalı yıldız 3 gol 6 asistlik performans sergiledi.


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