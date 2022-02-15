Giresunspor'da Younousse Sankhare ile yollar ayrıldı

15 Şubat 2022 Salı, 17:52

Süper Lig ekiplerinden GZT Giresunspor'da bir ayrılık yaşandı.

Karadeniz ekibinden yapılan açıklamada, sezon başında kadroya katılan Younousse Sankhare'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.

SANKHARE: "GÜVENLİĞİM İÇİN ENDİŞE EDİYORUM"

Senegalli oyuncu, geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda Giresun'da kendisini güvende hissetmediğini söylemişti.

Sankhare, "Sportif Direktör dairemi ve arabamı iade etmemi istedi. Mümkün olabilecek her türlü baskıyı yapıyorlar. Başkan bana açıkça tehditler savurdu. Bazen güvenlik olmuyor ve oraya tek başına gitmek zorunda kalıyorum. Antrenman sahasına şüpheli insanların geldiğini görüyorum, bu beni korkutuyor. Güvenliğim için endişeleniyorum, sakin değilim. Başkan bana 'Taraftarlar sana çok kızgın. Bundan sonra başına gelebileceklerden ben sorumlu değilim' dedi. Ne yapacağımı bilmiyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Giresunspor ise bu ifadelerinin ardından bir açıklama yaparak haber ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurmuştu.