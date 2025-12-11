Girona'da Livakovic krizi: 'Oynamak istemediğini söyledi'

Cumhuriyet Gazetesi Logo
11.12.2025 17:17:00
Fenerbahçe'nin sezon başında Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic için LaLiga ekibinden çarpıcı bir açıklama geldi. Girona Teknik Direktörü Michel, Livakovic'in takımdan ayrılmak istediğini duyurdu.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde 1 sezonluğuna Girona'ya kiraladığı Dominik Livakovic, İspanya'da da sorun oldu.

LIVAKOVIC AYRILMAK İSTİYOR

Basın toplantısında konuşan Girona Teknik Direktörü Michel, Livakovic'in takımdan ayrılmak istediğini bildirdi.

"Livakovic, Girona'da oynamak istemiyor" diyen Michel, "Önceliği 2026 Dünya Kupası. Paulo Gazzaniga hasta olmasına karşın oynamak durumunda kaldı çünkü Livakovic oynamak istemedi. Bundan dolayı kendisine çok kızgınım" ifadelerini kullandı.

Dominik Livakovic'in Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.

