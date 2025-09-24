Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dinamo Zagreb'in hocası ileri sürmüştü: Sandro Zufic ve Dominik Livakovic'ten iddialara yanıt!

24.09.2025 17:32:00
Fenerbahçe'nin eski kaleci antrenörü Sandro Zufic ile Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic'in iddialarına yanıt verdi.

Dinamo Zagreb Teknik Direktörü Mario Kovacevic'in, "Livakovic'le konuşup Fenerbahçe'yi analiz ettik" sözleri üzerine Hırvat kaleci açıklama yaptı.

LIVAKOVIC'TEN YALANLAMA

TRT Spor'un haberine göre Dominik Livakovic ve eski kaleci antrenörü Sandro Zufic, Dinamo Zagreb teknik ekibine Fenerbahçe hakkında bilgi verdikleri iddialarını yalanladı.

Livakovic cephesinin, "Asla böyle bir şey olmadı, Fenerbahçe'ye asla böyle bir şey yapmayız" mesajını ilettiği aktarıldı.

Haberde ayrıca Hırvat kaleci ve antrenörün takıma yürekten inandıklarını da vurguladıkları belirtildi.

