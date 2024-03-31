Girona kendi evinde güldü: Zirve takibini sürdürdü!

Girona, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 30. haftasında kendi sahasında ağırladığı Real Betis'i 3-2 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 20:47
Girona kendi evinde güldü: Zirve takibini sürdürdü!
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La Liga 30. hafta maçında Girona ile Real Betis karşı karşıya geldi. Girona'nın ev sahipliğinde oynanan maçı Girona 3-2 kazandı. 

Girona'ya galibiyeti getiren golleri 36 (P) ve 65. dakikalarda Artem Dovbyk, 90+2'nci dakikada Cristhian Stuani kaydetti. Real Betis'in golleri 45+4 ve 76. dakikada Willian Jose'den geldi.

GİRONA ÜST SIRAYA TUTUNDU 

Bu sonuçla birlikte Girona, puanını 65 yaparak ikinci Barcelona'yı takibini sürdürdü. Real Betis ise 42 puanda kaldı. 

Ligin bir sonraki maçında Girona, Atletico Madrid deplasmanına gidecek. Real Betis, sahasında Celta Vigo'yu ağırlayacak.


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