Real Madrid'den genç yıldıza 60 milyon Euro!

Yayınlanma: 26.03.2024 - 18:02

Güncelleme: 26.03.2024 - 18:02

Son dönemlerde geleceğe yönelik transferlere ağırlık veren Real Madrid bir genç yıldızı daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

60 MİLYON EURO İSTİYORLAR

AS'da yer alan habere göre, Real Madrid, bu sezon Lille formasıyla harikalar yaratan 18 yaşındaki Leny Yoro için harekete geçti.

Haberin detaylarında Lille'nin, 18 yaşındaki Fransız stoper için Real Madrid'den gelecek 60 milyon Euro civarında bir teklifi kabul edeceği de söylendi.

PSG'YE GÖNDERMEDİLER

Kış transfer döneminde Paris Saint-Germain'in, genç yıldızı fazlasıyla istediği ancak Lille'nin oyuncuyu Fransa içine satmak istememesinden dolayı bu transfer için 100 milyon Euro istediği ve bu bedelden dolayı PSG'nin transferden vazgeçtiği de iddia edildi.

Son olarak Real Madrid ve Paris Saint-Germain'in yanı sıra Bayern Münih'in de, Leny Yoro ile ilgilendiği söylendi.

35 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Lille formasıyla 35 resmi maça çıkan Leny Yoro bu karşılaşmalarda 3 gollük skor katkısı sağladı.