Girona'nın Real Madrid sonrası son kurbanı Sevilla oldu

La Liga'nın 32. haftasında Girona, deplasmanda Sevilla'yı 2-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.05.2023 - 08:25
Girona'nın Real Madrid sonrası son kurbanı Sevilla oldu
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La Liga'nın 32. haftasında Sevilla, sahasında Girona'yı konuk etti.

Ramon Sánchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Girona 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.

Maçın 23. dakikasında Juanpe'nin golüyle ilk yarıyı önde kapatan Girona, 55'de Castellanos'un golüyle skoru 2-0'a getirerek rakibini saf dışı bıraktı.

Sevilla 3 maçlık galibiyet serisinin ardından aldığı yenilgiyle 41 puanda kalırken geçen hafta aldığı 4-2'lik Real Madrid galibiyetiyle adını duyuran Girona ise 44 puana yükseldi.


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