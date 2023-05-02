Girona'nın Real Madrid sonrası son kurbanı Sevilla oldu
La Liga'nın 32. haftasında Girona, deplasmanda Sevilla'yı 2-0 mağlup etti.
La Liga'nın 32. haftasında Sevilla, sahasında Girona'yı konuk etti.
Ramon Sánchez Pizjuan Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Girona 2-0 kazanarak üç puanı almayı başardı.
Maçın 23. dakikasında Juanpe'nin golüyle ilk yarıyı önde kapatan Girona, 55'de Castellanos'un golüyle skoru 2-0'a getirerek rakibini saf dışı bıraktı.
Sevilla 3 maçlık galibiyet serisinin ardından aldığı yenilgiyle 41 puanda kalırken geçen hafta aldığı 4-2'lik Real Madrid galibiyetiyle adını duyuran Girona ise 44 puana yükseldi.
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