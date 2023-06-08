Joao Felix kimdir, nereli, kaç yaşında? Joao Felix hangi takımlarda futbol oynadı?

Yayınlanma: 08.06.2023 - 14:28

Güncelleme: 08.06.2023 - 14:28

Atletico Madrid forması giyen Portekizli yıldız Joao Felix, sosyal medyada Galatasaray'ı takip etti. Joao Felix'in Galatasaray'ı İnstagram'dan takip etmesinin ardından gözler transfer haberlerine çevrildi. Futbol gündemine bomba gibi düşen bu transfer haberinin ardından futbolseverler, Joao Felix'in hayatını, hangi takımlarda futbol oynadığını, milli takım kariyerini ve şimdiye kadar kazandığı kupaların neler olduğunu merak ediyor. Peki, Joao Felix kimdir, kaç yaşında, nereli? Joao Felix hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Joao Felix hakkında merak edilenler...

JOAO FELİX KİMDİR?

Joao Felix, 10 Kasım 1999 yılında Portekiz'de dünyaya geldi. Profesyonel kariyerine 2014 yılında Benfica B kulübünde başladı. 2018 yılında Benfica kulübüne katıldı. 2018-19 UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği performansla isminden söz etti.

3 Temmuz 2019 tarihinde, La Liga takımlarından Atlético Madrid'e 126 milyon euro karşılığında transfer olmuştur. João Félix, bu transferle birlikte tüm zamanların en pahalı transferleri arasında beşinci sırada yer aldı.

Joao Felix 2023 sezonunda İngiltere, Premier Lig devlerinden Chelsea takımına kiralık olarak gönderildi.

JOAO FELİX HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

Altyapı Kariyeri;

2007-2008 Pestinhas

2008-2014 Porto

2014-2015 Padroense

Profesyonel Kariyeri;

2016-2018 Benfica B

2018-2019 Benfica

2019- Atlético Madrid

2023- Chelsea (kiralık)

JOAO FELİX MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2017 Portekiz U-18

2018 Portekiz U-19

2017 Portekiz U-21

2019- Portekiz

JOAO FELİX BAŞARILARI

UEFA Uluslar Ligi - 2019

Primeira Liga - 2018-19