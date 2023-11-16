GKRY - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
İspanya, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) A Grubu 9. hafta maçında deplasmanda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
EURO 2024 Elemeleri'nde 9. hafta heyecanı yaşanıyor.
Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya, deplasmanda Temur Ketsbaia'nın ekibi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile karşı karşıya gelecek.
GKRY - İSPANYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Alphamega Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
GKRY - İSPANYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Ukraynalı hakem Mykola Balakin'in yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
İspanya, grupta oynadığı son maçta Norveç deplasmanından 1-0'lık galibiyet ile ayrılmıştı.
GKRY ise deplasmanda Gürcistan'a 4-0 mağlup olmuştu.
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