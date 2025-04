Gloria Özaltın Championship 2025’te şampiyonlar belli oldu

Yayınlanma: 22.04.2025 - 17:54

Güncelleme: 22.04.2025 - 17:54

Gloria Hotels & Resorts’un ev sahipliğinde gerçekleşen, golf dünyasının merakla beklenen etkinliklerinden Gloria Özaltın Championship 2025, 13-20 Nisan tarihleri arasında Gloria Hotels & Resorts ev sahipliğinde gerçekleşti. Sekizincisi düzenlenen bu prestijli turnuva, Türkiye’nin tek 45 delikli golf sahasına sahip Gloria Golf Club’da, 11 ülkeden 140 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Turnuva boyunca “Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy”, “Nurettin Özaltın Memorial Trophy”, “Sebahat Özaltın” Ladies Tournament ve “Nuri Özaltın Memorial” Men Individual Tournament başlıkları altında dört ayrı kategori oynandı. Gloria Golf Club’ın doğayla iç içe atmosferinde geçen bu rekabet dolu hafta, 19 Nisan’daki gala gecesi ve ödül töreni ile taçlandı. Turnuva kapsamında ayrıca düzenlenen “Celebrity Professional Challenge”, BBQ etkinliği, golf sohbetleri ve özel sürprizlerle sporculara unutulmaz bir deneyim sunuldu.

Turnuva sonunda dört ayrı kategoride kazanan sporcular belli oldu. “Öznur Özdemir Özaltın Memorial Trophy” ödülünü Manfred Linder, “Nurettin Özaltın Memorial Trophy” ödülünü Nicola Cascini kazandı. Erkekler bireysel kategorisinde düzenlenen “Nuri Özaltın Memorial Trophy” ödülü Paul Kester’a verilirken, kadınlar turnuvası olan *“Sebahat Özaltın Ladies Tournament”*in galibi ise Antonia Buchert oldu.

Gala Gecesinde Vefa ve Şampiyonluk Bir Aradaydı

Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yunus Özdemir, gala gecesinde yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün burada sadece bir turnuvayı değil, aynı zamanda ailemizin anılarını, değerlerini ve golf sporuna olan tutkusunu hep birlikte yaşatıyoruz. Gloria Özaltın Championship, bizim için yalnızca bir spor organizasyonu değil, aynı zamanda bir vefa, birliktelik ve paylaşım geleneği.”

Gloria Golf Club Hakkında:

Golf sporunun ülkemizdeki temsilcisi konumunda yer alan ve ünlü Fransız mimar Michel Gayon tarafından tasarlanan Gloria Golf Club, iki adet 18 delikli şampiyona sahası (Gloria Old Course & Gloria New Course) ve bir adet 9 delikli (Gloria Verde Course) sahasıyla bölgenin ve Türkiye'nin 45 deliğe sahip tek, Avrupa'nın ise ikinci büyüklükteki golf sahasıdır. Bölgenin ilk golf tesislerinden olan Gloria Golf Club, golf sporunun gelişmesine öncülük ederek hem bölgeye hem de golf sporunun gelişimine değer katmaktadır. Uluslararası turnuvalara ev sahipliğiyle bölgenin tanıtımına da katkı sağlayan Gloria Golf Club, Trackman Range sistemi ve Gloria Golf Academy ile golfe başlayan ve kendini geliştirmek isteyen oyunculara da eşsiz bir eğitim alanı sağlamaktadır.

PGA sertifikalı profesyonel golf eğitmenleriyle, 3500 m2’lik bir alana yayılan akademi ve antrenman alanlarında özel ders imkanı sunan kulüp, 5 Putting Greens, 6 Bunker ve 7 Chipping & Pitching alanları ve 48 kişilik Trackman sistemi ile yenilenmiş olan Driving Range hizmetiyle, Türkiye’nin en büyük antrenman alanlarına sahip tek kulüptür.

Gloria Hotels & Resorts Hakkında:

Özaltın Holding’e ait olan Gloria Hotels & Resorts markası, Antalya- Belek Bölgesinde yaklaşık 2.400.000 m² alan üzerine kurulmuş olup, 1997 yılından itibaren faaliyetlerine devam etmektedir. Toplamda 1275 oda, süit ve ultra lüks villa konseptiyle, 30 farklı oda kategorisine sahip olan Gloria Hotels & Resorts, misafirlerine kişiselleştirilmiş ve yüksek konforlu bir hizmet sunmak amacıyla hayata geçirilmiştir. Bulunduğu konum itibariyle aynı zamanda konuklarına doğa ile baş başa tatil imkanı sunan Gloria Hotels & Resorts, yılın her donemi misafirlerine ayrıcalıklı bir tatil deneyimi sunmaktadır.