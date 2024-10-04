Gökdeniz Karadeniz Rusya'da ayın antrenörü seçildi

Yayınlanma: 04.10.2024 - 23:08

Güncelleme: 04.10.2024 - 23:08

RUBIN-2 Teknik Direktörü Gökdeniz Karadeniz, FNL-2 grup 4'te ayın en iyi antrenörü seçildi.

Rubin-2, eylül ayında çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 kez berabere kalarak dikkat çekti. Krylya Sovetov-2'yi 5-1, Amkar Perm'i 2-0 ve Uralets'i 2-1 mağlup eden Kazan ekibi, Dinamo Kirov ile ise 1-1 berabere kaldı.

Turnuva tablosunda Rubin-2, bitime üç tur kala üçüncü sırada yer alıyor. Bir sonraki gruba, "gümüş grup" olarak adlandırılan kısma, sadece bir takım geçiş yapacak. Birinci lige yükselmek için bu "gümüş" ve "altın" grupta ilk üç sırada yer almak gerekiyor.

Gökdeniz Karadeniz, 2023 yılından beri Rubin-2'yi çalıştırıyor ve sözleşmesi sezon sonuna kadar devam ediyor.