Gökhan Akkan, Bodrumspor'la anlaştı
Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akkan'ın sözleşmesini feshetti. 29 yaşındaki oyuncu, Bodrumspor ile prensip anlaşmasına vardı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan'ın sözleşmesini feshetti.
29 yaşındaki kaleci, Muğla temsilcisi Bodrumspor ile prensip anlaşmasına vardı.
PROTESTO EDİLMİŞTİ
Gökhan Akkan, 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetindeki performansı sebebiyle Rizespor taraftarı tarafından eleştirilmişti.
1 kez milli olan Gökhan Akkan, 27.05.2021 tarihinde Azerbaycan'la oynanan dostluk maçında forma giymişti.
Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Ankaragücü takımlarıyla 192 maçta forma giyen file bekçisinin kariyerinde 1 tane asisti bulunuyor.
Spor Haberleri
- Beşiktaş ve Onuachu açıklaması!
- Gökhan Akkan, Bodrumspor'la anlaştı
- İngiltere'ye geri döndü!
- Spor İstanbul’dan 'oyun güncellemesi' geldi!
- Özhan Pulat'tan Hatayspor'a veda mesajı!
- Deniz Kayadelen'den tarihi rekor: Bir ilki başardı!
- Sivasspor'dan Emre Mor yanıtı!
- Fenerbahçe'nin teklifini açıkladı!
- Tim Gajser, MXGP'de 6. şampiyonluğu hedefliyor
- Montella, 15 maçta 40 futbolcu oynattı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Siz mi öldürdünüz, babası olma olasılığınız var mı?'
- 'Narin'i öldür yoksa ikinizi de öldürürüm'
- Narin'in ölümüne dayanamadı: İntihara kalkıştı!
- Kemal Kılıçdaroğlu’ndan jet yanıt geldi!
- Narin soruşturmasında ek ifade ortaya çıktı
- 'Sessizlik hayra alamet değil'
- Müge Anlı'dan 'Narin' çıkışı
- 'Bir beş yıl daha hediye ederler'
- Teğmenlerin akıbetine ilişkin çarpıcı iddia
- Bu hastalıklara sahip olanlar erken emekli olabilir