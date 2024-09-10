Gökhan Akkan, Bodrumspor'la anlaştı

Çaykur Rizespor, kaleci Gökhan Akkan'ın sözleşmesini feshetti. 29 yaşındaki oyuncu, Bodrumspor ile prensip anlaşmasına vardı.

Gökhan Akkan, Bodrumspor'la anlaştı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.09.2024 - 15:06

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Gökhan Akkan'ın sözleşmesini feshetti. 

29 yaşındaki kaleci, Muğla temsilcisi Bodrumspor ile prensip anlaşmasına vardı.

PROTESTO EDİLMİŞTİ

Gökhan Akkan, 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyetindeki performansı sebebiyle Rizespor taraftarı tarafından eleştirilmişti.

1 kez milli olan Gökhan Akkan, 27.05.2021  tarihinde Azerbaycan'la oynanan dostluk maçında forma giymişti.

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ve Ankaragücü takımlarıyla 192 maçta forma giyen file bekçisinin kariyerinde 1 tane asisti bulunuyor.


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