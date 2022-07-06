Gökhan Gönül TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'a imza atıyor
Fenerbahçe ve Beşiktaş formasıyla birçok şampiyonluk yaşayan 37 yaşındaki Gökhan Gönül, iddialı bir kadro oluşturan Samsunspor ile görüşmelere başladı.
Süper Lig'e yükselmek için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Samsunspor'da transfer harekatı sürüyor.
Bu sezon işini şansa bırakmak istemeyen Samsunspor, tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmak üzere.
Fanatik'in haberine göre; Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor 'da oynayan Gökhan Gönül ile görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmelerin kısa bir süre içinde olumlu bir şekilde sonuçlanması bekleniyor.
Fenerbahçe'de 2, Beşiktaş'ta ise 1 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 37 yaşındaki futbolcu, geçen sezon yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdiği için bedelsiz olarak Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu. Deneyimli sağ bekin Rizespor ile 30 Haziran 2023'e kadar kontratı bulunuyor.
Samsunspor; şu ana dek Fernando Boldrin, Ahmet Sagat, Celil Yüksel, Jakub Szumski, Arvydas Novikovas, Gaetan Laura gibi önemli transferlere imza attı.
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