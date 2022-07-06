Gökhan Gönül TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'a imza atıyor

Fenerbahçe ve Beşiktaş formasıyla birçok şampiyonluk yaşayan 37 yaşındaki Gökhan Gönül, iddialı bir kadro oluşturan Samsunspor ile görüşmelere başladı.

cumhuriyet.com.tr
06 Temmuz 2022 Çarşamba, 19:41
Gökhan Gönül TFF 1. Lig ekibi Samsunspor'a imza atıyor
Abone Ol google-news

Süper Lig'e yükselmek için iddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Samsunspor'da transfer harekatı sürüyor.

Bu sezon işini şansa bırakmak istemeyen Samsunspor, tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ü kadrosuna katmak üzere.

Fanatik'in haberine göre; Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor 'da oynayan Gökhan Gönül ile görüşmelerini sürdürüyor. Görüşmelerin kısa bir süre içinde olumlu bir şekilde sonuçlanması bekleniyor.

Fenerbahçe'de 2, Beşiktaş'ta ise 1 kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 37 yaşındaki futbolcu, geçen sezon yaz transfer döneminde Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erdiği için bedelsiz olarak Çaykur Rizespor'a transfer olmuştu. Deneyimli sağ bekin Rizespor ile 30 Haziran 2023'e kadar kontratı bulunuyor.

Samsunspor; şu ana dek Fernando Boldrin, Ahmet Sagat, Celil Yüksel, Jakub Szumski, Arvydas Novikovas, Gaetan Laura gibi önemli transferlere imza attı.


fenerbahçe beşiktaş samsunspor Gökhan Gönül Spor Toto 1. Lig
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler