Hatayspor'dan İsmail Köybaşı hamlesi
Sezona teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde başlayacak olan Süper Lig ekibi Hatayspor, transfer harekâtında gözünü Trabzonspor'dan ayrılacak olan İsmail Köybaşı'na dikti.
Trabzonspor'da yapılan transferler sonrası formasını kaybeden İsmail Köybaşı, Hatayspor'un radarına girdi.
Geçen sezonun ikinci yarısında formasını kiralık gelen Puchacz'a kaptıran, Eren Elmalı'nın transferi sonrası Trabzonspor'un Avusturya kampına götürülmeyen 32 yaşındaki sol bek İsmail Köybaşı için girişimlerin başladığı belirtildi.
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Milliyet’in haberine göre, sezona teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde başlayacak olan Hatayspor transfer harekâtında gözünü Trabzonspor'dan ayrılacak olan İsmail Köybaşı'na dikti.
Bordo-beyazlıların deneyimli sol beke teklifte bulunduğu belirtildi. Süper Lig'den talipleri olan İsmail Köybaşı'nın Hatayspor'a henüz yanıt vermediği belirtildi.
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