Gökhan Töre, Tümosan Konyaspor'a transfer oldu!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, Gökhan Töre ile anlaştığını açıkladı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 31 yaşındaki Gökhan Töre ile prensip anlaşmasına vardı.
Yeşil-beyazlıların X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Kulübümüz, transfer görüşmelerini gerçekleştirdiği kanat oyuncusu Gökhan Töre ile prensipte anlaşma sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.
Geçen sezona Adana Demirspor'da başlayan ve devre arasında MKE Ankaragücü'ne geçen Gökhan Töre, 10 resmi maçta 2 gol atmıştı.
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