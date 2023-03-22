Gökhan Zan, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 09:49

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 09:57

6 Şubat'ta Kaharamanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen memleketi Hatay'da yaptığı yardımlar ile dikkatleri çeken eski futbolcu Gökhan Zan, milletvekili olmak için başvuruda bulundu.

HATAY'DAKİ DEPREMZEDELERİN SESİ OLMUŞTU

Halk TV'nin haberine göre eski futbolcu Zan, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Zan sosyal medyadan yaptığı çağrılar ile Hatay'daki durumu gözler önüne sermişti.

AKŞENER İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Hatay'ı ziyareti sırasında Zan ile görüşmüş ve "Oğlum sen bizi ayağa kaldırdın" ifadelerini kullanmıştı.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM" DEMİŞTİ

Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Gökhan Zan ve eşi Müge Uzun Zan, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın Yeni Bir Sabah programına konuk olmuş ve Hatay'da yaşanan problemleri anlatmıştı.

Zan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yetkililerinin kendisine yalan söyleyerek yardım göndermediğini öne sürmüştü. Zan, yetkililere seslenerek, "Hakkımı helal etmiyorum. Bana yalan söyledi" ifadelerini kullanmıştı.