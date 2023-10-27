A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg'u 4 golle geçti
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg'u 4-0 yendi.
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 3. hafta maçında deplasmanda Lüksemburg'u 4-0 mağlup etti.
Emile Mayrisch Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takımın golleri 22 ve 45+3 dakikalarda Birgül Sadıkoğlu, 52. dakikada Ebru Topçu (Penaltıdan) ile 84. dakikada Arzu Karabulut'tan geldi.
Gruptaki üçüncü maçını da kazanan ay-yıldızlı ekip liderliğini sürdürdü.
Milli takım, grubun 4. maçında 31 Ekim Salı günü Çorum Şehir Stadyumu'nda Lüksemburg ile bir kez daha karşı karşıya gelecek.
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