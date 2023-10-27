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A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg'u 4 golle geçti

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi'nde Lüksemburg'u 4-0 yendi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.10.2023 - 23:05
A Milli Kadın Futbol Takımı, Lüksemburg'u 4 golle geçti
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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 3. hafta maçında deplasmanda Lüksemburg'u 4-0 mağlup etti.

Emile Mayrisch Stadı'nda oynanan karşılaşmada milli takımın golleri 22 ve 45+3 dakikalarda Birgül Sadıkoğlu, 52. dakikada Ebru Topçu (Penaltıdan) ile 84. dakikada Arzu Karabulut'tan geldi.

Gruptaki üçüncü maçını da kazanan ay-yıldızlı ekip liderliğini sürdürdü.

Milli takım, grubun 4. maçında 31 Ekim Salı günü Çorum Şehir Stadyumu'nda Lüksemburg ile bir kez daha karşı karşıya gelecek.


A Milli Kadın Futbol Takımı lüksemburg UEFA Uluslar C Ligi

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