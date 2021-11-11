Golbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde
Golbol Kadın Milli Takımı, yarı finalde karşılaştığı İsrail'i 7-6 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.
Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, İsrail'i 7-6 yenerek finale yükseldi.
Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki müsabakada ay-yıldızlı ekip, yarı finalde İsrail ile karşılaştı.
İlk yarıyı 4-3 önde tamamlayan milli takım, karşılaşmadan 7-6 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. Kadın milli takımımız, finalde Rusya ile kozlarını paylaşacak.
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