Golbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde

Golbol Kadın Milli Takımı, yarı finalde karşılaştığı İsrail'i 7-6 mağlup ederek Avrupa Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.

cumhuriyet.com.tr
11 Kasım 2021 Perşembe, 16:03
Golbol Kadın Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde
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Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, İsrail'i 7-6 yenerek finale yükseldi.

Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'ndaki müsabakada ay-yıldızlı ekip, yarı finalde İsrail ile karşılaştı.

İlk yarıyı 4-3 önde tamamlayan milli takım, karşılaşmadan 7-6 galip ayrılarak adını finale yazdırdı. Kadın milli takımımız, finalde Rusya ile kozlarını paylaşacak.



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