Golcü futbolcu kadrodan çıkarıldı: A Milli Takım'da sakatlık şoku!

A Milli Futbol Takımı'nda Ahmed Kutucu, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.

Golcü futbolcu kadrodan çıkarıldı: A Milli Takım'da sakatlık şoku!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.11.2024 - 11:42

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Ahmed Kutucu sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ikas Eyüpspor'da forma giyen millî futbolcumuz Ahmed Kutucu, sakatlığı nedeniyle UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosundan çıkarıldı.  

Geçtiğimiz hafta ikas Eyüpspor'un Adana Demirspor A.Ş. ile oynadığı müsabakada sol arka adalesinden sakatlık yaşayan millî futbolcumuzun tedavisine hafta başından itibaren A Millî Takımımızın Riva'daki kampında devam edilmekteydi. Ancak, Ahmed Kutucu'nun sakatlığının A Millî Takımımızın UEFA Uluslar Lig maçları sürecinde tam olarak geçmeyeceği belirlendiğinden, millî futbolcumuzun tedavisini kulübünde sürdürmesi kararlaştırıldı."


Etiketler: #a milli futbol takımı #Ahmed Kutucu #sakatlık

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