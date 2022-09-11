'Golden Cup' Kocaeli'de yapıldı!
Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası "Golden Cup", Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde gerçekleştirildi.
Uluslararası Açık Su Yüzme Şampiyonası "Golden Cup" Kocaeli'de yapıldı.
Uluslararası Yüzme Federasyonu (FINA), Avrupa Yüzme Birliği (LEN), Türkiye Yüzme Federasyonu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce mavi bayraklı Kerpe Plajı'nda düzenlenen şampiyonaya, Türkiye, İtalya, İspanya, Slovenya, Çekya, Macaristan, Ukrayna, Almanya ve Kuzey Makedonya'dan 29 sporcu katıldı.
Sporcular, 10 kilometrelik parkuru en kısa sürede tamamlamak için kulaç attı.
Büyük heyecana sahne olan yarışlar sonunda erkeklerde 19 yaş ve küçükler kategorisinde Denis Borovka birinci, Durukan Sahan ikinci, Muhammet Yusuf Özden üçüncü olurken, 14 yaş ve büyüklerde İvan Giovannoni birincilik, Davide Marchello ikincilik, Denis Borovka üçüncülük kazandı.
Kadınlarda ise 18 yaş ve küçüklerde birinci Burcunaz Narin, ikinci Tuna Erdoğan, üçüncü Talya Erdoğan oldu, 14 yaş ve büyüklerde Jeannette Spiwoks birincilik, Katja Fain ikincilik, Anna Greta Olasz üçüncülük elde etti.
Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları verildi.
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