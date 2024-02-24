Golden State Warriors'tan Steve Kerr'e rekor sözleşme

NBA takımlarından Golden State Warriors, başantrenörü Steve Kerr'le yeni sözleşme için anlaşmaya vardı. 2 yıl için 35 milyon dolar kazanacak Kerr, lig tarihinin en büyük kontratına imza atacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 12:17
Golden State Warriors'tan Steve Kerr'e rekor sözleşme
Abone Ol google-news

Golden State Warriors, Steve Kerr'le yola devam ediyor.

Warriors'la 4 şampiyonluk yaşayan deneyimli antrenör en az 2 yıl daha takımının başına yer alacak.

ESPN'de yer alan haberde Golden State Warriors ve Steve Kerr'ün yeni sözleşme için anlaşmaya vardığı belilrtildi. Kerr'ün 2 yıl için 35 milyon dolar kazanacağı ve bu tutarın NBA rekoru olduğu kaydedildi.

Haberde Gregg Popovich'in kontratının her yıl arttığı ancak takımda hem antrenör hem de başkan olduğu için bu durumun ortaya çıktığı hatırlatıldı.

SPOELSTRA REKORU KIRMIŞTI

Miami Heat'in başantrenörü Erik Spoelstra, geçtiğimiz ay 8 yıllık yeni sözleşme imzalamış ve rekorun sahibi olmuştu.

Spoelstra, sezon başına Heat'le 15 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı.

WARRIORS'TA 500 GALİBİYETE ULAŞTI

Steve Kerr, iki hafta önce Golden State Warriors'la 500 galibiyete ulaştı.

Kerr, lig tarihinde bu başarıyı en hızlı yakalayan beşinci antrenör oldu.

Deneyimli antrenör, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Amerika Birleşik Devletleri Basketbol Takımı'nın da başında yer alacak.


steve kerr haberleri golden state warriors haberleri Sözleşme haberleri

İlgili Haberler

Golden State Warriors, Stephen Curry'nin son saniye basketiyle güldü!

Golden State Warriors, Stephen Curry'nin son saniye basketiyle güldü!
NBA'de Stephen Curry'nin 60 sayılık performansı Golden State Warriors'a yetmedi!

NBA'de Stephen Curry'nin 60 sayılık performansı Golden State Warriors'a yetmedi!
NBA'de Golden State Warriors 17 sayı geriden geldi: Boston Celtics'i uzatmada devirdi!

NBA'de Golden State Warriors 17 sayı geriden geldi: Boston Celtics'i uzatmada devirdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kansere yakalanmıştı: Tanyeli’den sağlık durumuna ilişkin açıklama

Kansere yakalanmıştı: Tanyeli’den sağlık durumuna ilişkin açıklama
Abbas Rafei’nin merakla beklenen filmi Reyhan yakında izleyici ile buluşacak

Abbas Rafei’nin merakla beklenen filmi Reyhan yakında izleyici ile buluşacak
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan üzücü haber: Konserlerini iptal etti!

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç'tan üzücü haber: Konserlerini iptal etti!
Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında

Kayakseverlerin güvenliği onlardan soruluyor… Erciyes’in pist güvenliği timi görev başında
LeMan’dan 'Murat Kurum' kapağı

LeMan’dan 'Murat Kurum' kapağı
Yabancı kuruluşlardan Türkiye analizi… Merkez Bankası faizi indirecek mi?

Yabancı kuruluşlardan Türkiye analizi… Merkez Bankası faizi indirecek mi?
Fenerbahçe'ye Saint-Gilloise uyarısı! 'Muhtemel rakipler arasındaki en iyi...'

Fenerbahçe'ye Saint-Gilloise uyarısı! 'Muhtemel rakipler arasındaki en iyi...'
İstanbul’da Adnan Oktar davası: Yargılama yeni mahkemede devam edecek!

İstanbul’da Adnan Oktar davası: Yargılama yeni mahkemede devam edecek!