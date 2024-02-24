Golden State Warriors'tan Steve Kerr'e rekor sözleşme

Yayınlanma: 24.02.2024 - 12:17

Güncelleme: 24.02.2024 - 12:17

Golden State Warriors, Steve Kerr'le yola devam ediyor.

Warriors'la 4 şampiyonluk yaşayan deneyimli antrenör en az 2 yıl daha takımının başına yer alacak.

ESPN'de yer alan haberde Golden State Warriors ve Steve Kerr'ün yeni sözleşme için anlaşmaya vardığı belilrtildi. Kerr'ün 2 yıl için 35 milyon dolar kazanacağı ve bu tutarın NBA rekoru olduğu kaydedildi.

Haberde Gregg Popovich'in kontratının her yıl arttığı ancak takımda hem antrenör hem de başkan olduğu için bu durumun ortaya çıktığı hatırlatıldı.

SPOELSTRA REKORU KIRMIŞTI

Miami Heat'in başantrenörü Erik Spoelstra, geçtiğimiz ay 8 yıllık yeni sözleşme imzalamış ve rekorun sahibi olmuştu.

Spoelstra, sezon başına Heat'le 15 milyon dolar karşılığında anlaşmaya vardı.

WARRIORS'TA 500 GALİBİYETE ULAŞTI

Steve Kerr, iki hafta önce Golden State Warriors'la 500 galibiyete ulaştı.

Kerr, lig tarihinde bu başarıyı en hızlı yakalayan beşinci antrenör oldu.

Deneyimli antrenör, 2024 Paris Olimpiyatları'nda Amerika Birleşik Devletleri Basketbol Takımı'nın da başında yer alacak.