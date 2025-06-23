Hücum hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar gözünü Premier Lig’e dikti. Kartal Wolverhampton Wanderers’ın 28 yaşındaki sol kanat oyuncusu Gonçalo Guedes için resmi temaslara başladı. Peki, Gonçalo Guedes kimdir? Beşiktaş'ın ilgilendiği Gonçalo Guedes kaç yaşında, nereli? Gonçalo Guedes hangi takımlarda oynadı?





GONÇALO GUEDES KİMDİR?

Gonçalo Guedes, 29 Kasım 1996 yılında Benavente'de dünyaya geldi. kanat pozisyonunda görev yapan Portekizli millî futbolcudur. Premier League takımlarından Wolverhampton Wanderers forması giymektedir.

GONÇALO GUEDES HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Benavente, Portekiz doğumlu Guedes futbola 2005 yılında Benfica altyapısında başladı.

19 Nisan 2014 tarihinde ilk profesyonel maçına Benfica B formasıyla 2013-14 Segunda Liga'da Porto B karşısında çıktı.

18 Ekim 2014 tarihinde Guedes, Benfica formasıyla ilk maçına Taça de Portugal'ın üçüncü turunda oynadıkları Sporting da Covilhã karşısında çıktı.[2] 4 Ocak 2015 tarihinde Primeira Liga'daki ilk maçına Penafiel karşısında çıktı. 3-0 kazandıkları maçın uzatma dakikalarında Lima'nın yerine oyuna girdi. 4 Temmuz'da 2014-15 Segunda Liga'da Yılın Keşfedilen Oyuncusu ödülünü kazandı.

26 Eylül 2015 tarihinde Benfica formasıyla ilk golünü ligde 3-0 yendikleri Paços de Ferreira'ya attı.[5] 30 Eylül'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü 2-1 yendikleri Atlético Madrid'e attı. Böylece gruplarda gol atan en genç Portekizli futbolcu oldu.



