Gonzalo Higuain veda kararını gözyaşları içinde açıkladı!

Arjantinli golcü Gonzalo Higuain, futbol kariyerine sezon sonunda nokta koyacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
03 Ekim 2022 Pazartesi, 20:39
Gonzalo Higuain veda kararını gözyaşları içinde açıkladı!
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Kariyerine MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam eden Gonzalo Higuain, futbola veda etme kararı aldı.

Arjantinli golcü, yaptığı açıklamada sezonun bitmesinin ardından futbolu bırakacağını duyurdu. Yıldız futbolcu basın toplantısı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

34 yaşındaki oyuncu kariyerinde; Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydi.


Gonzalo Higuain inter miami Amerika MLS

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