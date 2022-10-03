Gonzalo Higuain veda kararını gözyaşları içinde açıkladı!
Arjantinli golcü Gonzalo Higuain, futbol kariyerine sezon sonunda nokta koyacağını açıkladı.
Kariyerine MLS ekiplerinden Inter Miami'de devam eden Gonzalo Higuain, futbola veda etme kararı aldı.
Arjantinli golcü, yaptığı açıklamada sezonun bitmesinin ardından futbolu bırakacağını duyurdu. Yıldız futbolcu basın toplantısı sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.
34 yaşındaki oyuncu kariyerinde; Real Madrid, Napoli, Juventus, Milan, Chelsea gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giydi.
Video Haberler
- Selde ıslanan resmi evraklar tek tek kurutuluyor
- ''Herkes şaşırdı''
- Çobanın drone ile imtihanı
- “Meme kanseri tarama başvuruları yüzde 10 azaldı”
- Uzun süreli alınmamış kargo dolandırıcılığı uyarısı
- Küçükçekmece'de köpeği motosiklette böyle taşıdılar
- Karaya vuran caretta carettaya jandarmadan yardım eli
- Ürettiği proje ile teknofest'te 1'inci oldu
- Ön ödemeli devre tatil satışına hapis cezası geliyor
- Altın Portakal, pandemi arasından sonra kortejle başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Sadık Albayrak'ın askıdaki kılıcı
- Kayınvalidesi konuştu: Psikopattı, işkence ediyordu
- Haluk Levent isim isim açıkladı
- 'Ciddi bir açıklama yapacağım'
- Öyle bir 104 ilçe var ki...
- 53 yıllık partisinden ayrıldı, Zafer Partisi’ne geçti
- Onur Şener cinayetinde yeni gelişme
- Erzincan'da midibüs devrildi: 21 yaralı
- Epistemolojik enflasyon etkisi!
- ENAG eylül ayı enflasyonunu açıkladı