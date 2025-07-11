Görüntüler gündem oldu: Modric'ten Arda Güler'e '10 numaralı' forma!

Real Madrid, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na 4-0'lık PSG mağlubiyetiyle yarı finalde havlu attı. İspanya'ya dönen eflatun-beyazlılarda sosyal medyada viral olan anlar yaşandı.

El Chiringuito TV'de, İspanya'ya ayak bastıktan sonra otobüslere dağılan Real Madrid takımında kapüşonlu ve yalnızca arkadan görünen bir ismin takıma veda eden Modric'i durdurarak formasını aldığı görüntülere yer verildi.

Kanalda bu kişinin Arda Güler olduğu duyuruldu. Görüntüde Modric'in milli futbolcuya 10 numaralı formasını vererek uzun uzun sarıldığı ve vedalaştığı görüldü.

Görüntü kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi uyandırırken, Real Madrid taraftar hesapları “Tarihi an” başlıklarıyla paylaşımlarda bulundu. Taraftarların bir kısmı Arda Güler'in yeni 10 numara olması yönünde yorumlar yaptı.