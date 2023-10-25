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Gözler Ahmet Nur Çebi'ye çevrildi... Başkan süre istedi!

Beşiktaş'ta mevcut başkan Ahmet Nur Çebi'nin, 17 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda aday olma kararını henüz vermediği kaydedildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.10.2023 - 09:42
Gözler Ahmet Nur Çebi'ye çevrildi... Başkan süre istedi!
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Beşiktaş’ta 17 Aralık’ta yapılacak olağanüstü seçim öncesi kulisler hareketlendi.

Hasan Arat, başkan adaylığı için çalışmalarını hızlandırdı. Camianın önemli isimleriyle görüşecek Arat’ın güçlü bir yönetim kurulu oluşturacağı öğrenildi.

ÇEBİ SÜRE İSTEDİ

Gözler başkan Ahmet Nur Çebi’ye çevrilmiş durumda... Çebi, önceki gün yapılan yönetim toplantısında aday olup olmayacağına dair henüz karar vermediğini bildirdi. Çebi, yönetici arkadaşlarından 1 hafta süre isterken “Ailemle görüşüp kararımı bir hafta sonra açıklayacağım” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, başkan adaylığına sıcak bakarken cuma günü bu konuda bir açıklamada bulunacak. Mevcut yönetimde  asbaşkanlık görevini üstlenen Emre Kocadağ’ın başkan adaylığı fikrine sıcak baktığı, Çebi’nin kararına göre hareket edeceği bildirildi.


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