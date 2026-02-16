Gözler Juventus maçına çevrildi: İşte Galatasaray'ın İtalyan takımlarına karşı karnesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Juventus’u konuk edecek Galatasaray, İtalyan ekipleriyle Avrupa kupalarındaki 27. karşılaşmasına çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, Juventus ile yedinci kez resmi bir maçta karşı karşıya gelecek. Galatasaray, Avrupa arenasında daha önce Juventus’un yanı sıra Lazio, Roma, Milan, Bologna ve Parma ile mücadele etti.

İtalyan temsilcilerine karşı oynadığı 26 resmi maçta 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet alan Cimbom, 10 karşılaşmadan ise beraberlikle ayrıldı. Bu maçlarda 32 gol atan Galatasaray, kalesinde 38 gol gördü.

JUVENTUS İLE 7. RANDEVU

Galatasaray ile Juventus ilk kez 16 Eylül 1998’de Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda karşılaştı. İtalya’da oynanan mücadele 2-2 sona erdi.

İki ekip bugüne kadar oynadıkları 6 maçta Galatasaray’ın 2, Juventus’un 1 galibiyet alırken, 3 karşılaşma berabere sonuçlandı. Bu maçlarda sarı-kırmızılılar 9 gol atarken, 7 gol yedi.

KAR ALTINDA TARİHİ GALİBİYET

Galatasaray’ın Juventus’a karşı en unutulmaz galibiyetlerinden biri 2013-2014 sezonunda yaşandı. 10 Aralık 2013’te İstanbul’da oynanan Şampiyonlar Ligi grup maçında yoğun kar yağışı nedeniyle 33. dakikada durdurulan karşılaşma, ertesi gün kaldığı yerden devam etti.

Sarı-kırmızılılar, 11 Aralık’ta tamamlanan mücadeleyi Wesley Sneijder’in 85. dakikadaki golüyle 1-0 kazandı. Bu sonuçla Galatasaray grubu ikinci sırada tamamlayarak son 16 turuna yükselirken, Juventus yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam etti.

MİLAN GALİBİYETİ VE UEFA KUPASI YOLU

İtalyan ekiplerine karşı bir diğer kritik maç ise 1999-2000 sezonunda Milan’a karşı alındı. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi H Grubu’nda son haftaya son sırada girmesine rağmen, 3 Kasım 1999’da Milan’ı 3-2 mağlup ederek UEFA Kupası bileti aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu turnuvada finale kadar yükselip kupayı kazanarak Türk futbol tarihinin en büyük başarılarından birine imza attı.

Galatasaray, Avrupa kupalarında İtalyan takımlarına karşı sahasında 63 yıldır yenilgi yaşamıyor. Sarı-kırmızılılar, son olarak 23 Ocak 1963’te Milan’a evinde 3-1 mağlup oldu.

Bu tarihten sonra İtalyan ekiplerini konuk ettiği 12 maçta 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden Galatasaray, bu karşılaşmalarda 20 gol atıp 12 gol yedi.