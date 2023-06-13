Göztepe 98. yılını kutlamaya hazırlanıyor
İzmir’in köklü kulüplerinden Göztepe, yarın kuruluşunun 98. yılını Güzelyalı Sahili'nde meşalelerle kutlayacak.
Göztepe taraftarı her yıl olduğu gibi bu sene de ‘Meşaleni hazırla, formanı giy, 14 Haziran’da aileni eşini dostunu al gel’ mottosuyla kutlamalarını gerçekleştirecek.
Saat 19.00'da Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda toplanmaya başlayacak futbolseverler, müzik gösterileriyle ortamı şölen havasına çevirecek.
Saatler 22.00'yi gösterdiğinde ise denizden gelecek işaret fişekleriyle birlikte meşaleler yanacak.
Taraftarlar sosyal medya üzerinden yaptıkları çağrıda, "Bu sezon tribünde sevgi-saygı-bağlılık mottosuyla, kardeşçe tek bir kavga ve gürültü bile yaşamadan seneyi bitirdik. Bu güzelliği 14 Haziran ile taçlandıralım!" ifadelerine yer verildi.
Günaydın Şanlı #Göztepe Taraftarı?? #14Haziran coşkusuna son 2 gün???#İnanGüzelGünlere pic.twitter.com/r2ffenUJfO— Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) June 12, 2023
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