Göztepe, Atınç Nukan'la yollarını ayırdı

Süper Lig'e yükselen Göztepe'de Atınç Nukan yeni sezonda takımda yer almayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 17:55
Göztepe, Atınç Nukan'la yollarını ayırdı
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Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Birlikte yaşadığımız her an unutulmazdı kaptan. Hem şanlı formamızı hem de kaptanlık bandını gurur ve layıkıyla taşıyan, şanlı tarihimizin unutulmaz isimlerinden olmayı başaran ve şampiyonluk yolunda büyük emekler veren kaptan Atınç Nukan'a teşekkür ediyoruz. Hoşça kal Kaptan! Unutma, burası senin yuvan." ifadelerine yer verildi.

Atınç Nukan, 2019-2020 sezonundan bu yana sarı-kırmızılı ekipte forma giyiyordu.


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