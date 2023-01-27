Göztepe, Bandırma'yı 3 golle mağlup etti

Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında Göztepe, konuk ettiği Bandırmaspor'u 3-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 22:21
Göztepe, Bandırma'yı 3 golle mağlup etti
Abone Ol google-news

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Göztepe, sahasında Bandırmaspor'u ağırladı. Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan maçı Göztepe 3-1 kazanarak üç puana uzanan taraf oldu.

Karşılaşmada Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 4 ve 44. dakikalarda Yasin Öztekin ile 85. dakikada Atanga kaydetti. Bandırmaspor'un 27. dakikada Soukou ile bulduğu tek gol ise puan için yeterli olmadı.

Bu sonuçla Göztepe 27 puana yükselirken Bandırmaspor ise 34 puanda kaldı ve zirve takibinde ağır bir yara aldı.


Spor Toto 1. Lig Bandırmaspor göztepe

En Çok Okunan Haberler