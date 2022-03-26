Göztepe Boşnak oyuncu Burekovic ile yollarını ayırdı

26 Mart 2022 Cumartesi, 17:52

Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, 26 yaşındaki Boşnak oyuncu Dzenan Burekovic'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dzenan Burekovic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Dzenan Burekovic'e teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Burekovic, Göztepe forması giydiği iki sezonda toplam 32 defa sarı-kırmızılı formayı giyerken takımına 2 asist katkısı verdi.