Göztepe Boşnak oyuncu Burekovic ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, Boşnak oyuncu Dzenan Burekovic'in sözleşmesini feshetti.

cumhuriyet.com.tr
26 Mart 2022 Cumartesi, 17:52
Göztepe Boşnak oyuncu Burekovic ile yollarını ayırdı
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Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe, 26 yaşındaki Boşnak oyuncu Dzenan Burekovic'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Dzenan Burekovic ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Dzenan Burekovic'e teşekkür eder, devam eden futbol yaşantısında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Burekovic, Göztepe forması giydiği iki sezonda toplam 32 defa sarı-kırmızılı formayı giyerken takımına 2 asist katkısı verdi.



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