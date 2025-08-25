Cumhuriyet Gazetesi Logo
Göztepe'den Juan Santos da Silva kararı: Resmen açıklandı!

Göztepe'den Juan Santos da Silva kararı: Resmen açıklandı!

25.08.2025 22:57:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Göztepe'den Juan Santos da Silva kararı: Resmen açıklandı!

Süper Lig ekibi Göztepe, 23 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Juan Santos da Silva'nın kulübe kesin transferi konusunda Southampton ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kiralık olarak forma giyen Brezilyalı forvet Juan Santos da Silva'nın kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaştı.

Göztepe Kulübünün açıklamasında, "Göztepe'miz, kulübümüzde kiralık olarak forma giyen Juan Santos da Silva'nın kesin transferi konusunda Southampton FC ile anlaşma sağladı ve oyuncumuz kendisini 2029 yılına kadar sarı-kırmızı formamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" denildi.

Image

Açıklamada görüşlerine yer verilen sportif direktör Ivan Mance, şu ifadeleri kullandı:

"Juan'ın kalıcı olarak bize katılmayı kabul etmesinden mutluluk duyuyoruz. Kariyerini Göztepe projesi üzerinden inşa etmeye karar verdi. Geçen sezon bizim için önemli bir oyuncuydu ve önümüzdeki sezonda da gelişimine katkı sağlayabileceğimize inanıyoruz. Bu transferin Göztepe için akıllıca bir yatırım olduğunu düşünüyoruz. Artık Juan bizim oyuncumuz ve enerjisini taraftarlarımızla paylaşmaya devam edecek."

İlgili Konular: #göztepe #Sözleşme #Juan

İlgili Haberler

Göztepe, Ogün Bayrak'ın sözleşmesini uzattı
Göztepe, Ogün Bayrak'ın sözleşmesini uzattı Göztepe, Ogün Bayrak'ın sözleşmesinin 2028'e kadar uzatıldığını açıkladı.
Göztepe'den Süper Lig'e harika başlangıç!
Göztepe'den Süper Lig'e harika başlangıç! Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-0 mağlup etti. Göztepe, ligde 3 haftada 7 puan topladı.
Göztepe istediğini zorlanmadan aldı
Göztepe istediğini zorlanmadan aldı KONUK YAZAR | Muzaffer Ayhan Kara, Cumhuriyet Ege için yazdı...