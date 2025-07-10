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Göztepe'den orta sahaya Brezilyalı takviye!

Göztepe'den orta sahaya Brezilyalı takviye!

10.07.2025 18:41:00
Güncellenme:
DHA
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Göztepe'den orta sahaya Brezilyalı takviye!

Süper Lig ekibi Göztepe, 26 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Rhaldney Norberto Gomes'i renklerine bağladığını açıkladı.

Göztepe daha önce prensipte anlaştığı Atletico Goianiense'den 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Gomes'in transferini resmen bitirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Rhaldney ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

KAMPA KATILDI

Tecrübeli orta saha oyuncusu Göztepe'nin Slovenya'nın Bled kentinde devam eden kampta takıma katılıp sarı-kırmızılı formayla poz verdi.

Göztepe transferle ilgili, "1998 doğumlu orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Simião Gomes ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Rhaldney! Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" açıklamasını yaptı.

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