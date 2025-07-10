Göztepe'den orta sahaya Brezilyalı takviye!

Göztepe daha önce prensipte anlaştığı Atletico Goianiense'den 26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Gomes'in transferini resmen bitirdi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Rhaldney ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

KAMPA KATILDI

Tecrübeli orta saha oyuncusu Göztepe'nin Slovenya'nın Bled kentinde devam eden kampta takıma katılıp sarı-kırmızılı formayla poz verdi.

Göztepe transferle ilgili, "1998 doğumlu orta saha oyuncusu Rhaldney Norberto Simião Gomes ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Ailemize hoş geldin Rhaldney! Şanlı kulübümüzde sana başarılar ve unutulmaz anlar diliyoruz" açıklamasını yaptı.