Göztepe, Diouf ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekibi Göztepe, Mame Diouf'un sözleşmesi feshedildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.07.2024 - 22:51
Göztepe, Diouf ile yollarını ayırdı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Senegalli golcü oyuncu Mame Diouf ile yollarını ayırdı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve Mame Diouf arasında yapılan görüşmeler neticesinde sözleşme karşılıklı anlaşılarak feshedilmiştir. Diouf'a teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.


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