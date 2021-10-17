Göztepe geriden gelip sevinmesini bildi! | Kasımpaşa 1-2 Göztepe
Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Göztepe karşılaşırken, konuk ekip geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı
Süper Lig'de 9. hafta mücadelesinde Cihat Arslan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa ile Nestor El Maestro'nun takımı Göztepe kozlarını paylaştı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadelede konuk takım Göztepe, 2-1 kazandı. Kasımpaşa 51. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüyle öne geçerken 67. dakikada Adis Jahovic eşitliği getirdi. 86. dakikada David Tijanic takımını üstünlüğe taşıdı.
Öte yandan, karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Yardımcı Antrenörü Kenan Koçak ile Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas da tribünden izledi.
Alınan bu sonucun ardından Kasımpaşa 6 puanda kalırken, kazanamama serisi 7 maça çıktı. Göztepe ise 8 puana yükseldi ve 4 haftalık mağlubiyet serisi son buldu.
Ligin bir sonraki haftasında Kasımpaşa, Çaykur Rizespor deplasmanına gidecek. Göztepe ise Trabzonspor'u konuk edecek.
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