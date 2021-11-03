Göztepe Halil'i bekliyor
Süper Lig'de pazar günü Gürsel Aksel Stadı'nda oynayacağı Konyaspor maçına iddialı hazırlanan Göztepe, kaptanı Halil Akbunar'ın dönmesini bekliyor.
Sezonun 9'uncu haftasında deplasmanda oynanan Kasımpaşa karşılaşmasında dizinden sakatlanan ve 40'ıncı dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan deneyimli kaptan Halil'in tedavisinin sürdüğü belirtildi. Geçen sezonun tüm, bu senenin ise ilk 9 maçında forma giyerek istikrarlı bir grafik ortaya koyan Halil, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor maçlarını kaçırdı.
Henüz tam hazır hale gelmeyen Halil için sağlık ekibi seferber oldu. Ancak teknik direktör Nestor El Maestro'nun Halil için riske girmek istemediği, oyuncusunun tam olarak iyileşmesini beklediği vurgulandı. Sırp teknik adamın büyük ihtimalle, Konyaspor maçında da Halil'e forma vermeyeceği kaydedildi. Göztepe'de tedavileri süren Mihojevic ve Burekovic de hafta sonunda şans alamayacak. İzmir temsilcisi, sezonun flaş ekiplerinden olan rakibini yenerek düşme hattından kurtulmayı hedefliyor.
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