Göztepe İngiliz Romal Palmer'ı kadrosuna kattı!

TFF 1. Lig ekiplerinden Göztepe, Manchester City altyapısından yetişen İngiliz orta saha oyuncusu Romal Palmer'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Temmuz 2022 Cuma, 20:03
Göztepe İngiliz Romal Palmer'ı kadrosuna kattı!
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, İngiliz orta saha oyuncusu Romal Palmer ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Manchester City altyapısında futbola başlayan 22 yaşındaki Palmer, FC Barnsley takımında profesyonel olduktan sonra kiralık olarak Darlington'da forma giydi.

Dört yıllık sözleşme imzalanan Romal Palmer'a sarı-kırmızılı formayla başarı dileğinde bulunuldu.


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