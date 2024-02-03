Göztepe, İzmir derbisinde şov yaptı!

Göztepe, İzmir derbisinde Altay'ı 4-0 ile geçti ve ikinci sıradaki yerini korudu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.02.2024 - 21:09
Göztepe, İzmir derbisinde şov yaptı!
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Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan İzmir derbisini Göztepe 4-0'lık skorla kazandı.

Göztepe'ye derbide galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 58. dakikalarda Yalçın Kayan, 72. dakikada Billel Messaoudi ve 90+5. dakikada Taha Altıkardeş kaydetti.

Son 4 maçında 10 puan kazanan Göztepe, 42 puanla haftayı 2. sırada kapattı. Altay ise son 3 maçında puan alamadı ve 11 puanda kaldı.

Göztepe, gelecek hafta Bandırmaspor'a konuk olacak. Altay ise Erzurumspor ile evinde oynayacağı maçta kötü serisini sonlandırmayı hedefleyecek.


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