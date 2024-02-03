Göztepe, İzmir derbisinde şov yaptı!
Göztepe, İzmir derbisinde Altay'ı 4-0 ile geçti ve ikinci sıradaki yerini korudu.
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Göztepe ile Altay karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan İzmir derbisini Göztepe 4-0'lık skorla kazandı.
Göztepe'ye derbide galibiyeti getiren golleri 45+2 ve 58. dakikalarda Yalçın Kayan, 72. dakikada Billel Messaoudi ve 90+5. dakikada Taha Altıkardeş kaydetti.
Son 4 maçında 10 puan kazanan Göztepe, 42 puanla haftayı 2. sırada kapattı. Altay ise son 3 maçında puan alamadı ve 11 puanda kaldı.
Göztepe, gelecek hafta Bandırmaspor'a konuk olacak. Altay ise Erzurumspor ile evinde oynayacağı maçta kötü serisini sonlandırmayı hedefleyecek.
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