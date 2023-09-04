Göztepe, İzmir derbisinde uzatmalarda güldü
Göztepe, TFF 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü Atınç Nukan kaydetti.
TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanan İzmir derbisinde Altay ile Göztepe karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Göztepe oldu.
Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Atınç Nukan kaydetti.
GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI
Konuk ekip Göztepe'de golü atan Atınç Nukan 90+7 ve 90+8'de gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kaldı.
Bu galibiyetin ardından Göztepe puanını 4 yaptı. Altay 3 puanda kaldı.
Milli aranın ardından Altay, Erzurumspor'a konuk olacak. Göztepe, Bandırmaspor'u ağırlayacak.
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