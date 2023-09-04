Göztepe, İzmir derbisinde uzatmalarda güldü

Göztepe, TFF 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda karşılaştığı Altay'ı 1-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golü Atınç Nukan kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.09.2023 - 08:12
Göztepe, İzmir derbisinde uzatmalarda güldü
Abone Ol google-news

TFF 1. Lig'in 4. haftasında oynanan İzmir derbisinde Altay ile Göztepe karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla konuk ekip Göztepe oldu.

Göztepe'ye galibiyeti getiren golü 90+7. dakikada Atınç Nukan kaydetti.

GÖZTEPE 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekip Göztepe'de golü atan Atınç Nukan 90+7 ve 90+8'de gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kaldı.

Bu galibiyetin ardından Göztepe puanını 4 yaptı. Altay 3 puanda kaldı. 

Milli aranın ardından Altay, Erzurumspor'a konuk olacak. Göztepe, Bandırmaspor'u ağırlayacak.


Player Alanı
Atınç Nukan altay göztepe TFF 1. Lig

İlgili Haberler

Göztepe, Danimarkalı Lasse Nielsen'i transfer etti

Göztepe, Danimarkalı Lasse Nielsen'i transfer etti
Göztepe evine dönüyor

Göztepe evine dönüyor
Ümraniyespor, Göztepe maçından gol sesi çıkmadı!

Ümraniyespor, Göztepe maçından gol sesi çıkmadı!

En Çok Okunan Haberler