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Göztepe Kayla Rea Haneline transferini resmen açıkladı!

Göztepe Kayla Rea Haneline transferini resmen açıkladı!

28.07.2025 18:02:00
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Göztepe Kayla Rea Haneline transferini resmen açıkladı!

Voleybol Sultanlar Ligi ekibi Göztepe, ABD'li oyuncu Kayla Rea Haneline'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Papara Göztepe, Kayla Rea Haneline ile sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Papara Göztepe'mize hoş geldin Kayla Rea Haneline. Orta oyuncu pozisyonunda oynayan 1994 doğumlu Kayla Rae Haneline ile bir sezonluk sözleşme imzaladık. Son olarak LOVB Atlanta forması giyen Kayla, LP Viesti, Dresdner SC ile MTV Stuttgart kulüplerinin yanı sıra ABD milli takımlarında da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Kayla" ifadeleri kullanıldı.

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